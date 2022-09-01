Son dakika haberleri | Konya'daki trafik kazasında uzman çavuş yaralandı
Güncel Haberler
Son dakika haberleri... Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Cengiz Başal idaresindeki 33 V 4504 plakalı otomobil, Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 20'inci kilometresinde Mehmet Yiğit yönetimindeki 42 S 4263 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, uzman çavuş olduğu öğrenilen Başal, yaralandı.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen Başal, ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Güncel