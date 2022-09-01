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Son dakika haberleri | Konya'daki trafik kazasında uzman çavuş yaralandı

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Son dakika haberleri | Konya'daki trafik kazasında uzman çavuş yaralandı

Son dakika haberleri... Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Cengiz Başal idaresindeki 33 V 4504 plakalı otomobil, Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 20'inci kilometresinde Mehmet Yiğit yönetimindeki 42 S 4263 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, uzman çavuş olduğu öğrenilen Başal, yaralandı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Başal, ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Güncel

Münir Karaloğlu Kadınhanı Konya Güncel Haberler Son Dakika

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