Son dakika haberleri | Konya'daki trafik kazasında uzman çavuş yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Cengiz Başal idaresindeki 33 V 4504 plakalı otomobil, Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 20'inci kilometresinde Mehmet Yiğit yönetimindeki 42 S 4263 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, uzman çavuş olduğu öğrenilen Başal, yaralandı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Başal, ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Yalçın Dinç Münir Karaloğlu Kadınhanı Konya Güncel Haberler Son Dakika

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