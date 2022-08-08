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Son dakika haberleri | Kocaeli'de ısı yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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Son dakika haberleri | Kocaeli'de ısı yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ısı yalıtım malzemesi üreten bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ısı yalıtım malzemesi üreten bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

D-100 kara yolu Dicle Caddesi mevkisindeki ısı yalıtım malzemesi üreten fabrikada bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında fabrikanın bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel

Dilovası Kocaeli Dicle Güncel Haberler Son Dakika

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