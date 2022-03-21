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PKK'lı terörist operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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PKK'lı terörist operasyonla yakalandı

Kilis'te jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda PKK/PYG'li bir teröristi yakaladı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda PKK/PYG'li bir teröristi yakaladı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; geçmiş dönemde PKK-KCK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren bir şahsın ve bir süredir Kilis'te ikamet ettiği tespit edildi. Adıyaman ili nüfusuna kayıtlı olan ve PKK-KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan dolayı aranan A.İ isimli terör örgüt üyesi Atatürk Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

(Mehmet Ali Dağ/ İHA)

PKK'lı terörist operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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