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Son dakika haberleri | Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı

Son dakika haberleri | Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kocagöz kuşu tedaviye alındı.

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Kayseri'nin Develi ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kocagöz kuşu tedaviye alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sindelhöyük Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı kocagöz kuşu, ekiplerce teslim alındı.

Uçma güçlüğü çeken kuşa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner hekim tarafından müdahale edildi.

Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sindelhöyük Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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