Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Girişi yasak olan mağaradan çıkmaya çalışırken düşen kişi öldü

Güncel Haberler

Son dakika haber: Karaman'ın Ermenek ilçesinde mağaradan çıkmak isterken düşen kişi hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde mağaradan çıkmak isterken düşen kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Uğur (73) ile Alaattin Çiftçi Maraspolis Mağarası'nın kapalı olan üst kısmındaki girişini açarak mağaraya girdi.

Mağaradan çıkarken ayağı kayan Uğur, aşağı düştü. Çiftçi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Uğur'un cenazesi, incelemenin ardından Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mağaraya girişin yasak olduğu, yıllar önce tehlikeli olduğu için belediye tarafından kapatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman Ermenek Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title