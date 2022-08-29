Son Dakika | Girişi yasak olan mağaradan çıkmaya çalışırken düşen kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haber: Karaman'ın Ermenek ilçesinde mağaradan çıkmak isterken düşen kişi hayatını kaybetti. Karaman'ın Ermenek ilçesinde mağaradan çıkmak isterken düşen kişi hayatını kaybetti. Mustafa Uğur (73) ile Alaattin Çiftçi Maraspolis Mağarası'nın kapalı olan üst kısmındaki girişini açarak mağaraya girdi. Mağaradan çıkarken ayağı kayan Uğur, aşağı düştü. Çiftçi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Uğur'un cenazesi, incelemenin ardından Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Mağaraya girişin yasak olduğu, yıllar önce tehlikeli olduğu için belediye tarafından kapatıldığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çetin Karaman Ermenek Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Girişi yasak olan mağaradan çıkmaya çalışırken düşen kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.