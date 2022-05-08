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Son dakika haberleri... Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Hilmi Yol - Güncel
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Son dakika haberleri... Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberlerine göre AKSARAY'ın Eskil ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletteki sürücü İdris Helvacı (42) yaşamını yitirdi.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'ın Eskil ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletteki sürücü İdris Helvacı (42) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Oklava Yaylası'nda meydana geldi. Cafer Enes Mutlu (35) idaresindeki 68 HV 816 plakalı süt toplama kamyonu, İdris Helvacı'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan, kasksız sürücü Helvacı yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Helvacı, burada yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Hilmi Yol - Güncel

Aksaray, Kaza, Güncel, Haberler

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