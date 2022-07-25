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Son dakika haberleri... İzmir'de TOKİ şantiyesinde yangın

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Son dakika haberleri... İzmir'de TOKİ şantiyesinde yangın

Son dakika haberler: İZMİR'in Bayraklı ilçesinde TOKİ şantiyesinde yangın çıktı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde TOKİ şantiyesinde yangın çıktı. Yangında, işçilerin barındığı bazı konteynerler yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bugün saat 15.30 sıralarında, deprem mağdurları için inşa edilen TOKİ konutları inşaatında çalışan işçilerin barındığı konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, kısa sürede birbirine bitişik halde, 2 katlı olarak inşa edilen konteynerlerin tamamını sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken birçok konteyner kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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