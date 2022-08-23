Son dakika haberleri... İsveç'in Gotland adasında askeri tatbikatlar, ada sakinlerini endişelendiriyor Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre İsveç'in Gotland Adası'nda yer alan askeri birlikler tarafından gerçekleştirilen tatbikatlarda hedef olarak kullanılan konteynırların enkazlarının yanı sıra çok miktarda şarapnel, mühimmat ve patlayıcı artık çevreye zarar veriyor. İsveç'in Gotland Adası'nda yer alan askeri birlikler tarafından gerçekleştirilen tatbikatlarda hedef olarak kullanılan konteynırların enkazlarının yanı sıra çok miktarda şarapnel, mühimmat ve patlayıcı artık çevreye zarar veriyor. Adada yer alan birliklerin varlığı Mart 2014'te Kırım'ın ilhakıyla başlayan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonları çerçevesinde giderek arttı. İsveç ordusunun gerçekleştirdiği tatbikatların sayısının artması, ada sakinleri tarafından olumsuz karşılanıyor. Ada sakinleri, patlama seslerinden de psikolojik olarak olumsuz etkilendiklerini belirtiyor. Güncel Kaynak: AA / Narciso Contreras İsveç Güncel Haberler Son Dakika

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