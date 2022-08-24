Şişli'de silahlı kavga: 2 yaralı

ŞİŞLİ'de kahvehanede çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır, 2 kişi yaralanırken, sokakta çok sayıda kovan bulundu.

Kavga, saat 00.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi, Darcan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde siyah tişört bulunan şüpheli ile 2 kişi arasında kahvehanede henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra sokağa taşan tartışma sonrasında henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, 2 kişiye kurşun yağdırdı.

SALDIRGANDAN KURTULMAK İÇİN EVİNE KADAR KACTI

Şüphelinin hedefi olan ve isminin Emrah olduğu öğrenilen vatandaş, kurtulmak için evinin bulunduğu Güney1 sokağa kadar kaçtı. Buna rağmen kurtulamayan Emrah isimli kişi, evinin önünde çok sayıda merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralı, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN YAYA OLARAK KAÇTIBiri ağır 2 kişinin yaralandığı olayda saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen siyah tişörtlü şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından, sokakta yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Polis saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.