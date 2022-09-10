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İmamoğlu'ndan metrobüs kazası açıklaması: Görüntüleri ve ses kayıtlarını inceledik, sürücü baygınlık geçirmiş

Güncel Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili, "Kazanın kayıtlarından, elde ettiğimiz görüntülerden, ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek 'Kötü oluyorum, ambulans çağırın' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini; otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Dün akşam Avcılar'da 2 metrobüsün çarpışması nedeniyle 99 vatandaşımız yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazaya ilişkin detayları paylaştı.

İmamoğlu, "Saat 18.30 sıralarında 100 bini aşan insan yolculuk yapıyor. Burada kaza meydana geldi. Yaptığımız incelemelerde birlikte 18.30'da oluşan bu kaza 2 saat içerisinde ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle ulaşıma açıldı" dedi.

İmamoğlu'ndan metrobüs kazası açıklaması: Görüntüleri ve ses kayıtlarını inceledik, sürücü baygınlık geçirdi

ŞOFÖR "KÖTÜ OLUYORUM" DİYEREK FERYAT ETMİŞ

Ekrem İmamoğlu kazanın oluş nedenini ise "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, 'Kötü oluyorum, ambulans çağırın' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde açıkladı.

İmamoğlu'ndan metrobüs kazası açıklaması: Görüntüleri ve ses kayıtlarını inceledik, sürücü baygınlık geçirdi

"RAHATSIZLIK GEÇİRDİĞİ SES KAYDINDAN, GÖRÜNTÜLERDEN ORTADA"

Yaralıların son durumuna da paylaşan İmamoğlu, "117'ye yakın insan hastaneye sevk edildi. Şu an itibaren hastanede 10'un biraz üzerinde insanın hastanede kaldığını söyleyebilirim. Yaralı sayısı 10 civarında. Ameliyat görünen hastamız şu an için bize ulaşmadı. 2 hastamız ameliyat edildi, bunlardan ikisi de şoförlerimiz. Deneyimli şoförlerimiz var. Rahatsızlanan şoförlerimiz 2012'den beri metrobüs hattında çalışan şoförümüz. Rahatsızlık geçirdiği ses kaydından, görüntülerden ortada. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilgilendiğimiz belirtmek isterim. Ben de vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Eğer ihmal var ise bu konuda hangi mevkide olursa olsun gerekli idari uygulamaların yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ekrem İmamoğlu Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Çetin Yıldız:

Bu adamdan hizmet beklemeyin bunun derdi dünyalık..Her olaydan sonra istanbulu 16 milyonla beraber yönetiyoruz deyip istanbulun dişında veya tatilde denk gelmesi normal değil....Zaten Ayvalıkta arsa peşinde olduğu medyaya yansıdı bakalım gözünü toprak doyurmadan doyacakmı

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seyfullah aydın:

metrobüs yolu gidş geliş bariyerlerle birbirinden ayrılmalı ayrıca araçlar arasına takip mesafesi konulmalı metrobüsler özellikle duraklara tamgaz dalıyor araçlar nerde hangi hızda önündeki kullanılacağı şöförlere öğretilmeli araçlara hız ve mesafe sensörü koyup uydudan takip edilmeli

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Mustafa ESMER:

Kimse bir kazadan ötürü beyefendiyi suclamamali, olabilir kaza,afet vs ancaak bu kaza ve afetlerden sonra ne beyfendinin ne ibb ekiplerinin ortada olmaması aslinda beyfendinin İstanbulu tamamen bir sıçrama platformu olarak gormesi malesef

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