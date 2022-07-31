Son dakika haberleri! HASAN MERT'İN ÖLÜMÜNDE SİLAHI ATEŞLEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

GAZİANTEP'te evine dönerken kimin ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden Hasan Mert Üzüm'ü (15) vurduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 29 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Hasan Mert Üzüm, karnına isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbarla gelen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Üzüm, burada hayatını kaybetti. Üzüm'ün cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden Hasan Mert'in amcası Fatih Üzüm, yeğeninin babasının fırından çıktıktan sonra vurulduğunu belirterek, "Yeğenimi vuran kişinin yakalandığını öğrendik. Acımız çok büyük. Devletimizden beklentimiz, gereken cezanın en ağır şekliyle uygulanmasıdır. En azından acımız bu şekilde hafifler. Devletimizin bu işin peşini bırakmamasını istiyoruz. Magandalara müebbet hapis cezası verilmesini ve toplumda duyarlılık oluşturulmasını bekliyoruz. Artık kimsenin ciğeri yanmasın. Hiçbir anne-baba bu magandalar yüzünden evlat acısı yaşamasın" dedi.

Bu arada tabancayı ateşlendiği belirlenen ve ismi açıklanmaya şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.