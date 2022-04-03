Son dakika haberleri | HAKKARİ Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için uğurlama töreni düzenlendi - Haberler

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Son dakika haberleri | HAKKARİ Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için uğurlama töreni düzenlendi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre tarama faaliyeti sırasında Hacıbey çayına düşen ve naaşı dün bulunan 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için bu sabah Otluca Dağ ve Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendiŞehidin cenazesi daha sonra memleketi İzmir' e gönderildi.

İZMİR (DHA) - tarama faaliyeti sırasında Hacıbey çayına düşen ve naaşı dün bulunan 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için bu sabah Otluca Dağ ve Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi

Şehidin cenazesi daha sonra memleketi İzmir' e gönderildi

Son dakika haberleri | HAKKARİ Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için uğurlama töreni düzenlendi

Son dakika haberleri | HAKKARİ Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için uğurlama töreni düzenlendi

Son dakika haberleri | HAKKARİ Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için uğurlama töreni düzenlendi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hudut Tugay Komutanlığı, Piyade, İzmir, Şehit, Güncel, Haberler

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