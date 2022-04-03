Son dakika haberleri | HAKKARİ Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için uğurlama töreni düzenlendi

İZMİR (DHA) - tarama faaliyeti sırasında Hacıbey çayına düşen ve naaşı dün bulunan 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için bu sabah Otluca Dağ ve Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi

Şehidin cenazesi daha sonra memleketi İzmir' e gönderildi