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ESENYURT'TA SEL SONRASI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

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ESENYURT'TA SEL SONRASI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ESENYURT'ta, dün yaşanan sel sonrası ev ve işyerlerinde su tahliyesi işlemleri sürüyor.

ESENYURT'ta, dün yaşanan sel sonrası ev ve işyerlerinde su tahliyesi işlemleri sürüyor.

Esenyurt'ta dün etkili olan yağmur, sele neden oldu. Haramidere'nin yanında bulunan Pınar Mahallesi'ndeki birçok ev ve işyerini su bastı. Selde can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, hasar oluştu. Dün yaşanan sel ile ilgili çalışmalar bugün de devam etti. İSKİ ve itfaiye ekipleri, bodrum katta bulunan dairelerde su tahliye işlemi yapıldı. Dairelerde bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Sel sonrası ise Haramidere'de akan suyun rengi siyaha döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pınar Mahallesi Esenyurt su Güncel Haberler

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