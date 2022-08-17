Son dakika haberleri | Esenyurt'ta bir grubun saldırısına uğrayan iki İYİ Parti'li yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta bir grubun İYİ Parti karavanına saldırması sonucu iki partili yaralandı. İstanbul Esenyurt'ta bir grubun İYİ Parti karavanına saldırması sonucu iki partili yaralandı. Osmangazi Mahallesi'ndeki İYİ Parti karavanında görevli partililere, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce saldırıldı. Olayda, İYİ Parti Esenyurt Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol yaralandı. Uğur Ayrım, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Güncel AA / Taha Erham Keleş Osmangazi İYİ Parti Esenyurt Güncel Haberler Son Dakika

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