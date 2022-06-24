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Son dakika haberleri: Erzincan'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Muzaffer Koşan - Güncel
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Son dakika haberleri: Erzincan'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika haber: ERZİNCAN merkezli İstanbul ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

ERZİNCAN merkezli İstanbul ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Erzincan, İstanbul ve Trabzon'daki eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ilimizde çatışma bölgeleri ile bağlantılı DEAŞ terör örgütü üyelerinin tespiti ve eylemlerinin deşifresi ile taban kazanma, yeni eleman temini ve propaganda faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; Erzincan merkezli 3 ilde 22 Haziran 2022 tarihinde yapılan 'Şehit Polis Memuru Cemalettin TOPÇU' operasyonunda toplamda 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda; çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ile 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ile toplamda 11 fişek ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ile mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir."


Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

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