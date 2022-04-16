Son dakika haberleri! Ergani Kaymakamı Karaaslan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi - Haberler

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Son dakika haberleri! Ergani Kaymakamı Karaaslan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

AA - Ekrem Senvar - Güncel
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Son dakika haberleri! Ergani Kaymakamı Karaaslan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

Son dakika haberi... Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, şehit ve gazi aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

ERGANİ, DİYARBAKIR (AA) - Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, şehit ve gazi aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programına Kaymakam Karaaslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Sav, kurum amirleri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Ülkenin birlik ve beraberliğinin sağlanması adına kutsal topraklara canlarını verenleri saygı ve minnetle andıklarını aktaran Karaaslan, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzur içerisinde uzun ömürler diliyorum. Devlet olarak gücümüz yettiği kadar tüm şehit ve gazi ailelerinin maddi, manevi olarak yanındayız. Bizim kapılarımız sonuna kadar sizlere açıktır."

AA / Ekrem Senvar - Güncel

Ahmet Karaaslan, Ergani, Şehit, Gazi, Güncel, Haberler

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