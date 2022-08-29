Son dakika haberleri... Endonezya askerleri, Papua bölgesindeki 4 sivili infaz etmekle suçlanıyor

KUALA Endonezya'nın Papua bölgesinde, 4 sivilin infaz edilmesine karışmakla suçlanan 6 askerin gözaltına alındığı bildirildi.

Endonezya ordusundan yapılan açıklamada, 4 sivilin öldürülmesine ve bedenlerinin parçalanmasına karışmakla suçlanan 6 askerin gözaltına alındığı duyuruldu.

Tümgeneral Teguh Muji Angkasa, bölgenin başkenti Jayapura'da basın mensuplarına verdiği demeçte, "Bu davada hukuku korumaya kararlıyız, askerlerimizden herhangi biri söz konusu suçlara karıştıysa buna müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

Mimika ilçesine bağlı Iwaka köyü sakinleri, cuma günü köy yakınındaki nehirde, başları ve bacakları kesilmiş vaziyette çuvallara konulmuş 4 ceset buldu, daha sonra bulunan iki çuvalda ise söz konusu cesetlere ait kesik başlar ve bacaklara rastladı.

Bölge polisi, kurbanların komşu Nduga bölgesinde yaşayan siviller olduğunu belirlerken, şahısların 250 milyon rupi (16 bin 800 dolar) karşılığında tüfek ve silah satmayı teklif eden biriyle görüşmek için yola çıktığını iddia etti.

Polis, kurbanların parçalanmış cesetlerinin taşlarla dolu çuvallara konduğunu ve nehre atıldığını kaydetti.

Papua Ordu Sözcüsü Yarbay Herman Taryaman ise, kurbanların silahlı ayrılıkçı bir grubun sempatizanı olduğundan şüphelenildiğini ve Mimika bölgesinde aktif olarak silah ve mühimmat aradıklarını söyledi.

Faillerin, kurbanların minibüsünü ateşe verdiğini ve silah paralarını da aldıklarını belirten polis sözcüsü Ahmad Musthofa Kamal, cinayetle ilgisi olduğundan şüphelenilen üç sivilin hafta sonu gözaltına alınmasıyla 6 askerin olayla bağlantısının ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Bağımsızlık yanlısı Özgür Papua Örgütünün askeri kanadı Batı Papua Kurtuluş Ordusunun sözcüsü Sebby Sambom, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya, faillere "ölüm cezası verilmesi" çağrısında bulundu.