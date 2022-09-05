Konya'daki düğünde "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın?" kavgası yaşandı

Düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın? tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma, salondaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya'daki bir düğün salonunda yaşanan olay, ilginç görüntülere sahne oldu. Gelin ve damat tarafları arasında "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın?" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Karakulak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonunda sahnede oynayan davetli iki grup, müzisyenden farklı şarkı çalmasını istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polisin müdahalesinin ardından taraflar kısa sürede ayrıldı. Ayrıca misafirlerin arasındaki bir kadın, tartışma sırasında fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.