Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da bahçesinde 120 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da bahçesinde 120 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde evinin bahçesinde 120 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde evinin bahçesinde 120 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin bahçesinde Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 120 kök Hint keneviri ele geçirdi, O.Ş'yi gözaltına aldı.

O.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler ayrıca şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Ekrem Senvar - Güncel

Diyarbakır Hisarcık Ergani Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title