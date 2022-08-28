Son dakika haberleri | Diyarbakır'da bahçesinde 120 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde evinin bahçesinde 120 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde evinin bahçesinde 120 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin bahçesinde Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 120 kök Hint keneviri ele geçirdi, O.Ş'yi gözaltına aldı. O.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ekipler ayrıca şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Ekrem Senvar Diyarbakır Hisarcık Ergani Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Diyarbakır'da bahçesinde 120 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.