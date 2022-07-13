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Son dakika haberleri: Çeşme'de makilik yangını (3)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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Son dakika haberleri: Çeşme'de makilik yangını (3)

Son dakika haberi: ÇEŞME OTOYOLUNA İNDİİzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Zeytineli mevkisine ve İzmir - Çeşme otoyolunun bir bölümüne de sıçradı.

ALEVLER İZMİR-ÇEŞME OTOYOLUNA İNDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Zeytineli mevkisine ve İzmir - Çeşme otoyolunun bir bölümüne de sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan, 15 arazöz ile karadan bölgede alevlere müdahale sürüyor. İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Zeytinler gişelerinden İzmir-Çeşme eski yoluna yönlendirilmeye başlandı.

TUNÇ SOYER'DEN YANGIN AÇIKLAMASI

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yangınla ilgili açıklama yaptı. Yaklaşık 1 saat önce yangının kontrol altına alındığını belirten bir paylaşım yapan Başkan Soyer daha sonra, "Çeşme Otoyolu'nun kuzey tarafındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak otoyolun güney kısmına sıçrayan yangın Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerimizi, orman yangın söndürme ekiplerine takviye olarak buraya yönlendirdik" yazılı ikinci bir paylaşımda daha bulundu.

Tolga TAHÇI / İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

İzmir Çeşme Güncel Haberler Son Dakika

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