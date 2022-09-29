Çatışma bölgelerinde çalışan gazeteciler, AA Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin önemini vurguladı (1)

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapabilecek muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne farklı ülkelerden 25 medya mensubu katılıyor.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapabilecek muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne farklı ülkelerden 25 medya mensubu katılıyor.

Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Ukrayna, Gürcistan ve ABD'den medya temsilcilerinin de yer aldığı programda katılımcılar aldıkları teorik ve pratik eğitimleri ve faydalarını AA muhabirine anlattı.

"Ukrayna'da yaşananların ardından savaş muhabirliği eğitimine katılmaya karar verdim"

Moldovalı Victor Zburliuc ülkesinde TİKA ofisinde çalıştığını ve program hakkında ilk bilgileri oradan edindiğini belirtti.

Zburliuc, Moldova'da buna benzer bir eğitim programının mevcut olmadığını ve bu nedenle Türkiye'deki programa başvurduğunu kaydetti.

Yaşadığı bölgenin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Zburliuc, "Komşu ülkemiz Ukrayna'da yaşananların ardından bu eğitime katılmaya karar verdim. Burada öğrendiklerimin ilerleyen dönemde gazetecilik yaşantımda çok faydalı olacağıma inanıyorum." dedi.

Zburliuc programın oldukça profesyonel bir çerçevede hazırlandığına şahit olduğunu söyleyerek, şimdiye değin en zorlandığı kısmın toplumsal olaylara müdahale dersinde tazyikli suya maruz kaldıkları bölüm olduğunu belirtti.

" Bu bilgiler bundan sonraki meslek hayatım için çok fayda sağlayacak"

Ülkesi Kırgızistan'da haber ajansında çalışan Alexandra Vasilkova da savaş muhabirliği eğitimine katılabilmeyi büyük bir şans olarak gördüğünü söyledi.

Programda aldıkları eğitimin çok faydalı olacağına değinen Vasilkova, "Bundan sonraki kariyerimde de savaş bölgesinde çalışma ihtimalim var. Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır problemi mevcut." dedi.

Vasilkova, "Burada şu ana dek öğrendiklerimiz arasında kapsamlı verilen ilk yardım eğitimi çok önemliydi. Bir diğer önemli ders de çatışma anlarında kendimizi nasıl koruyabileceğimiz anlatan derslerdi. Bu bilgiler bundan sonraki meslek hayatım için çok fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kendi ülkesi ve Türkiye'nin birçok açıdan benzer özelliklere sahip olduğuna değinen Vasilkova, Türkiye'nin çok modern ve demokratik bir ülke olmasının kendisini etkilediğini belirtti.

"Çatışma alanlarından doğru bilgiyi elde etmek için kaynağına inmeliyiz"

Gazetecilik faaliyetlerini Türkiye'de sürdüren Nazgul Kenzhetay, daha öncesinde de benzer eğitim programlarına katıldığını ancak hiçbirinin AA Savaş Muhabirliği Eğitimi kadar pratik içeriğe sahip olmadığını söyledi.

Uzmanlık alanındaki ülkelerde sıcak çatışmaların yoğun yaşandığına dikkati çeken Kenzhetay, "Çalışma alanım olan Avrasya maalesef her yerinde çatışmaların görüldüğü bir bölge. Bizler de bu çatışmalara hazır olmalıyız. Doğru bilgiyi elde etmek için kaynağına inmeliyiz. Bunun için bu eğitim programına katılmak istedim." ifadelerini kullandı.

Kenzhetay, "Daha öncesinde aktif kriz bölgelerinde bulundum. Bundan önce aldığım eğitimler teorik bir ağırlığa sahipti. Ancak pratikte her şey bambaşka oluyor. Burada toplumsal olaylara müdahale gibi pratik derslerin ileride bizim için çok faydalı olacağına inanıyorum." dedi.

"22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının da eğitimci kadrosuyla destek verdiği Savaş Muhabirliği Eğitimi, Türkiye'de alanında tek olma özelliği taşıyor.

22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin ilk üç gününde katılımcılara, Polis Akademisinin eğitimci kadrosu tarafından "ilk yardım" ve "toplumsal olaylarda ekipman kullanımı" konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

Katılımcılara Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması, savaş teorisi ve terminolojisi, deniz ve hava operasyonları, olağanüstü hallerde bilgi teknolojileri ve kriz bölgelerinde haber dili eğitimleri de verildi.

Bugüne dek aralarında yabancıların da olduğu 461 katılımcıya savaş muhabirliği eğitimi verilirken, toplam 12 gün sürecek 22. dönem eğitimi 7 Ekim'de sona erecek.

Eğitimi bitirmeye hak kazanan katılımcılar, uluslararası geçerliliği olan "Savaş Muhabirliği Sertifikası" alacak.