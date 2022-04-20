Son dakika haberleri | Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 7 yaralı (8) - Haberler

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Son dakika haberleri | Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 7 yaralı (8)

Demirören Haber Ajansı - Kazım Bulut - Güncel
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Son dakika haberleri | Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 7 yaralı (8)

Son dakika gündem haberi: BİR GÜN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBursa'daki terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in olaydan 1 gün önce oğlu Ahmet Yusuf'u kuaföre götürüp, saçlarını kestirdiği görüntüler ortaya çıktı.

BURSA (DHA) - BİR GÜN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'daki terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in olaydan 1 gün önce oğlu Ahmet Yusuf'u kuaföre götürüp, saçlarını kestirdiği görüntüler ortaya çıktı. Yiğit'in, oğlunun saçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kestirdiği belirtildi. Şehidin yakınları, Cengiz Yiğit'in ailesine çok düşkün olduğunu dile getirdi. Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),


Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Güncel

Ahmet Yusuf, Bursa, Şehit, İnfaz, Güncel, Haberler

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