Son dakika haberleri! BUCHANAN COUNTY - ABD'nin Virginia eyaletindeki sel felaketinde onlarca kayıp kişi rapor edildi
AA - Yasin Öztürk - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre ABD'nin Virginia eyaletindeki sel felaketinde onlarca kayıp kişi rapor edildi, 100'e yakın ev ağır hasar gördü.
ABD'nin Virginia eyaletindeki sel felaketinde onlarca kayıp kişi rapor edildi, 100'e yakın ev ağır hasar gördü.Yerel yetkililerden alınan bilgiye göre kayıp ihbarı verilen 40 civarındaki kişiye ulaşılmaya çalışıldığı ancak şu ana kadar ölüm haberi gelmediği ifade edildi.
AA / Yasin Öztürk - Güncel