Son dakika haberi: Beylikdüzü'nde otomobilin çapmasıyla yola savrulup başka bir aracın altında sürüklenen kişi öldü Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Beylikdüzü'nde otomobilin çarpması sonucu yola savrulup hafif ticari aracın altında sürüklenen kişi hayatını kaybetti. İstanbul Beylikdüzü'nde otomobilin çarpması sonucu yola savrulup hafif ticari aracın altında sürüklenen kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundaki Beylikdüzü altgeçidinde yürürken yola çıkan Volkan Özkan, bir otomobilin çarpması sonucu savruldu. Bu Ardından seyir halindeki hafif ticari bir araç, Özkan'ı altına aldı. Durumu fark etmeyen hafif ticari aracın sürücüsü, Özkan'ı yaklaşık 350 metre altında sürükledi. Daha sonra girdiği akaryakıt istasyonunda vatandaşların uyarısıyla duran sürücü şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Araç altından çıkartılan Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerine gelen ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Kazaya karışan sürücüler polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araçları ise otoparka çekildi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok Volkan Özkan Beylikdüzü Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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