Son dakika haberleri | Başkentte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü etkinliği

ÇANAKKALE (AA) - Ankara Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolasıyla bir program düzenledi. Pınar Eğitim Kurumları Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Soydan Tefik Karahan da katıldı.