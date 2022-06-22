Son dakika haberleri: Bartın'a şehit ateşi düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Bartın'a şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Bartın'a şehit ateşi düştü

Son dakika haberler: KIBRIS Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın (21) birliğinde geçirdiği kazada şehit olduğu haberi, Bartın'daki ailesine verildi.

KIBRIS Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın (21) birliğinde geçirdiği kazada şehit olduğu haberi, Bartın'daki ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin babası Mehmet Özkaya, kalp krizi geçirirken, babaannesi Fatma Özkaya (97) da bu sabah evde ölü bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, dün birlik içinde araç arasına sıkışmasıyla şehit oldu. Şehit Özkaya'nın Bartın'ın Balat köyündeki ailesine acı haberi, Vali Nurtaç Arslan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Mehmet Özkaya, fenalaşarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Özkaya, daha sonra Karabük'teki özel hastaneye sevk edildi. Bu arada evdeki babaanne Fatma Özkaya ise sabah saatlerinde evde yakınlarınca hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, şehidin babaannesinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Şehidin cenazesinin, memleketinde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi. Babaannenin cenazesinin ise öğle vakti köyde defnedileceği belirtildi. Öte yandan şehit Fatih Özkaya'nın, geçen yıl Eylül ayında evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Bartın Fatih Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title