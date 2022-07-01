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Son dakika haberleri! Bakan Soylu'dan selin vurduğu Bartın'da inceleme (2)

Demirören Haber Ajansı - Yasin Aldemir - Güncel
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Son dakika haberleri! Bakan Soylu'dan selin vurduğu Bartın'da inceleme (2)

Gelen son dakika haberine göre KARABÜK'TE DE İNCELEMELERDE BULUNDUBartın'dan Karabük'ün Yenice ilçesine geçen Bakan Soylu, ilçede incelemelerde bulundu, selden etkilenen köyleri ziyaret etti.

KARABÜK'TE DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bartın'dan Karabük'ün Yenice ilçesine geçen Bakan Soylu, ilçede incelemelerde bulundu, selden etkilenen köyleri ziyaret etti. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Soylu, "Hep birlikte bu afetlerin ortaya koyduğu zararları telafi edeceğiz ve vatandaşlarımızı da yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı, bir afet bölgesi ilan etti. Bu afet bölgesi çerçevesinde vatandaşımıza, etkilenenlere gerek tarım olsun gerek yollar olsun gerek iş yerleri olsun gerek evler olsun her birine gerekli tüm destek ve yardımı ortaya koyacağız" dedi.

'NEREDE BU DEVLET? DEDİRTMİYORUZ'

Bakan Soylu, zor günde vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "Vatandaşının yanında olan bir devlet var. Biz depremler geçirdik geçmiş dönemlerde. Afetler geçirdik ve şu soru hep sorulurdu, 'Nerede bu devlet?' diye. Bugün ise köy şehir demeden her yere ulaşmaya bütün arkadaşlarımızla beraber hem derdi dinlemeye hem de çözüm üretmeye çalışıyoruz. 'Nerede bu devlet?' dedirtmiyoruz. Çünkü vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı oluyor belki de zor gününde zor zamanında orada olamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yasin ALDEMİR/ YENİCE (Karabük),


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Güncel

Karabük Bartın Güncel Haberler Son Dakika

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