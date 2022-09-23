Son dakika haberleri! Atila Sertel: 500 Bin Kişinin Yaşadığı Bölgede Anjiyo Merkezi Yok. Hastalar ya Hastanelerde Vefat Ediyor ya da Ambulansta Can Veriyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 500 binden fazla kişinin yaşadığı İzmir'in 6 ilçesindeki hastanelerin hiçbirinde anjiyo merkezi olmadığını öne sürdü. Sertel, "Kalp krizi geçiren hastalar, ilçelerinde anjiyo merkezi olmadığı için ya hastanede vefat ediyor ya da İzmir merkezdeki hastanelere giderken yolda, ambulansta can veriyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 500 binden fazla kişinin yaşadığı İzmir'in 6 ilçesindeki hastanelerin hiçbirinde anjiyo merkezi olmadığını öne sürdü. Sertel, "Kalp krizi geçiren hastalar, ilçelerinde anjiyo merkezi olmadığı için ya hastanede vefat ediyor ya da İzmir merkezdeki hastanelere giderken yolda, ambulansta can veriyor" dedi.

Atila Sertel, İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerindeki hastanelerde anjiyo merkezi olmadığı iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Sertel, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada AKP iktidarının sağlık politikasını eleştirdi ve şunları kaydetti:

"AKP iktidarı, İzmir'e üvey evlat muamelesi yapmaya devam ediyor. İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde 500 binden fazla vatandaşımız yaşıyor. Bu ilçelerde 75 ila 300 yatak kapasitesine sahip devlet hastaneleri var. Ödemiş ve Torbalı devlet hastaneleri yapılalı çok olmadı. Hastane yapıldı yapılmasına ancak bu hastanelerin hiçbirinde anjiyo merkezi oluşturulmadı. Kalp krizi nedeniyle devlet hastanelerine acil getirilen hastaların birçoğu bu nedenle can veriyor. Devlet hastanesinde anjiyo merkezi olmadığı için orada müdahale edilemiyor. Dakikaların dahi önemli olduğu kalp krizi vakalarında, anjiyo yapmak için hastalar, 1-2 saat uzaklıktaki İzmir merkezdeki hastanelere yönlendiriliyor. ve maalesef bu hastaların bir kısmı da yolda yaşamını yitiriyor. Kalp krizi geçiren hastalar, ilçelerinde anjiyo merkezi olmadığı için ya hastanede vefat ediyor ya da İzmir merkezdeki hastanelere giderken yolda, ambulansta can veriyor. Bunun adı, 'sağlıkta devrim' değil olsa olsa sağlıkta hüsrandır."

BAKAN KOCA'YU ŞU SORULARI SORDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaparak hastanelere anjiyo merkezi kurulmasını isteyen Sertel, önergesinde şu soruları yöneltti:

"İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki devlet hastanelerinde anjiyo merkezinin bulunmamasının nedeni nedir?

Bahse konu bu ilçelere veya bu ilçelerden bazılarına anjiyo merkezi kurulması yönünde bir çalışmanız var mıdır?

İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde son 3 yılda ambulansta, İzmir'e nakledilirken veyahut hastanede kalp krizi nedeniyle vefat eden kişi sayısı kaçtır?

Sağlık Bakanlığı olarak bu bölgedeki anjiyo merkezi talebine olumlu yanıt mı vereceksiniz, yoksa vatandaşlarımızın ölümüne göz yummaya devam mı edeceksiniz?"