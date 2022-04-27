Son dakika haberleri! ABD Savunma Bakanı Austin: "Bu çatışmayı sona erdirecek kişi Putin'dir""Rusya askeri yetenekler açısından zayıfladı"

- ABD Savunma Bakanı Austin: "Bu çatışmayı sona erdirecek kişi Putin'dir"

"Rusya askeri yetenekler açısından zayıfladı"

BERLİN - ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın savunmasını güçlendirme konusunda hızlı hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, çatışmanın bitmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vermesi gerektiğini ifade ederek, "Rusya askeri yetenekler açısından zayıfladı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki işgali karşısında Ukrayna'nın savunmasını güçlendirme ve silah sağlama konularını görüşmek üzere Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan Ramstein Hava Üssü'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı " Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" düzenlendi.

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Dünyanın dört bir yanından uluslar, Rusya'nın emperyal saldırganlığına karşı mücadelesinde Ukrayna'yı destekleme kararlılığında birleşiyorlar" dedi.

"Kaybedecek zamanımız yok. Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz"

Austin, "Önemli ve son derece yapıcı bir gün oldu. Harika tartışmalar yaptık ve zengin bir etkileşim gerçekleştirdik. Hepimiz Ukraynalıların karşılaştığı zorluklara dair şeffaf ve ortak bir anlayışla yola çıkıyoruz. Rekor sürede birlikte yaptığımız çalışma, savaş alanında büyük bir fark oluşturdu. Başkan Zelenskiy de bunu açıkça belirtti. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Bu doğrultuda her gün daha da fazlasını görüyoruz. Ama kaybedecek zamanımız yok. Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz" dedi.

Ukrayna'ya sağlanacak savunma araçlarına değinen Austin, Almanya'nın Ukrayna'ya 50 adet Gepard tipi uçaksavar tedarik etme kararını "önemli bir hareket" olarak nitelendirdi. Austin, "Bu sistemler Ukrayna için gerçek bir kapasite sağlayacak" ifadelerini kullanarak, İngiltere'nin ek uçaksavar sistemi, Kanada'nın ise zırhlı araçlar göndereceğini aktardı.

ABD ve müttefiklerin Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savunma ihtiyaçlarını ve savaş stratejisini görüşmek üzere bakanların ayda 1 kez bir araya geleceğini söyleyen Austin, "Ukrayna'nın savunmasına uzun vadeli destek konusunda gerçekleştirdiğimiz önemli oturumda, Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi gösterdik" dedi.

"Bu çatışmayı sona erdirecek kişi Putin'dir"

Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı olduğunu belirten Austin, "Bence ilk adım bu çatışmayı sona erdirmek. Bunu sona erdirecek kişi ise Putin'dir. Çünkü savaşı o başlattı" dedi.

Putin'in Ukrayna'ya saldırılarını "haksız" olarak nitelendiren Austin, gerginliğin azaltılmasının Putin'in vereceği karara bağlı olacağını ifade ederek, "Gerilimi azaltmak ve müzakere masasına geri dönmek Putin'in kararı olacaktır. ve gerçekten hepimiz bunun olduğunu görmek isteriz" dedi.

"Rusya askeri yetenekler açısından zayıfladı"

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının komşu ülkelere genişlemesinin engelleneceğini söyleyen Austin, "Rusya'nın kara kuvvetleri açısından kayıpları oldukça fazladır. Çok fazla ekipman kaybettiler ve bu yüzden askeri yetenekler açısından başladıklarından daha zayıflar. Ticaret kısıtlamaları nedeniyle bunu değiştirmeleri onlar için daha zor olacak. Bu şekilde, çatışmanın başlangıcında gördüğümüz, komşularına zorbalık etme yeteneklerine sahip olmadıklarından bir kez daha emin olacağız" dedi.

Austin, Moldova'daki patlamalara ilişkin sorular karşısında ABD'nin hala patlamaların nedenini araştırdığını söyledi. Austin, çatışmanın Ukrayna'nın ötesine yayılmasına dair endişelere ilişkin, "Kesinlikle herhangi bir yayılma görmek istemiyoruz. Ukrayna'nın başarılı olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmak önemlidir" dedi.

"Nükleer silahlar hakkındaki spekülasyonlar tehlikeli ve yararsız"

Austin, nükleer silahların kullanılması ihtimalinin "çok tehlikeli ve yararsız" olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Kimse nükleer bir savaş görmek istemez, nükleer silahların kullanımıyla ilgili spekülasyonların yararsız ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum" dedi.