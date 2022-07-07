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Son dakika haberi... ABD'den getirilen Reyhanlı saldırısı şüphelisi Gezer, adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Haluk Karaaslan - Güncel
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Son dakika haberi... ABD'den getirilen Reyhanlı saldırısı şüphelisi Gezer, adliyede (2)

Edinilen son dakika haberine göre ABD'den getirilen Reyhanlı saldırısı şüphelisi Gezer, adliyede (2)TUTUKLANDIReyhanlı saldırısının planlayıcısı olarak 30 Haziran'da ABD'den Türkiye'ye getirilen Mehmet Gezer, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

ABD'den getirilen Reyhanlı saldırısı şüphelisi Gezer, adliyede (2)

TUTUKLANDI

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olarak 30 Haziran'da ABD'den Türkiye'ye getirilen Mehmet Gezer, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede soruşturma savcısına ifade veren Gezer, daha sonra Reyhanlı saldırısı davasını karara bağlayan Ankara 9'ncu Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı yüzüne okunan Gezer, 'kasten öldürme' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuklandı.Öte yandan Gezer hakkında, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' gibi 17 suçtan ise ulusal düzeyde arama kararı bulunuyordu.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Güncel

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