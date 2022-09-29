Trabzon'da katliam gibi kaza! 50 metreden şarampole yuvarlanan araçtaki 4 kişilik aile yok oldu

Saat 20.00 sıralarında Arsin ilçesi girişi Karadeniz Sahil Yolu'nda Mehmet Güngörmüş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ü ağır yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yomra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan karı- koca ve 2 çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin çöp konteynerine çarptıktan sonra 50 metrelik şarampole uçtuğu yer aldı.

KARDEŞİNİ ZİYARETE GELMİŞ

Hatay Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olduğu öğrenilen Mehmet Güngörmüş'ün, ailesi ile Trabzon'da yaşayan kardeşini ziyarete geldiği, Rize'nin Ayder Yaylası'na yaptıkları gezi sonrası dönüş yolunda kaza yaptıkları belirtildi.