Son dakika haberleri: 4 kişinin öldüğü kazanın ardından kardiyologdan sürücülere 'kalp krizi' uyarısı

BURSA'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren Erol Yılmaz'ın (51) kontrolünü kaybettiği beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Bu olayın ardından sürücülere uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, "Direksiyon başındayken göğüs ağrısı, terleme, bulantı, kusma ve sol kolda ağrı olması kalp krizinin ilk semptomlarıdır. Bu durumlarda sürücü aracını kesinlikle sakin bir şekilde sağa çekerek rahatlamalı, üzerindeki sıkı elbiseleri varsa, gömleği varsa bunları gevşetmeli ve 112'yi aramalı" dedi.

Bursa'da pazartesi günü ailesiyle birlikte tatile gittikleri sırada kalp krizi geçiren sürücü Erol Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikserinin, otomobillerinin üzerine düşmesiyle Mehmet Ali Korkmaz ile oğulları Mustafa Efe ve Semih Korkmaz hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü Erol Yılmaz da öldü. Kentte 11 Haziran'da da kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu'nun (37) kontolünü kaybettiği minibüs de akaryakıt istasyonundaki markete dalmış, kalp krizi geçiren sürücü ile istasyon görevlisi Bayram Çelikel ve markette müşteri olarak bulunan Bilal Arslan (42) yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

"Kalp krizindeki ilk 1 saat ölüm oranlarımız yüzde elli. Bu nedenle ilk saatler gerçekten önemli. Kalp krizi geçiren hastalarda kalbin kası beslenmediği için ölümcül ritimler oluşabilir. Bu nedenle yola devam etmemeli veya kalpte bizim duraklamalar dediğimiz birinci derece bloklar, ikinci derece bloklar, tam bloklar gelişerek hastada baş dönmesi geçici bilinç kaybı olabilir. Bu nedenle de kazalar oluşabilir. İlk 1 saat bizim için önemlidir. Göğüs ağrısı şikayeti olan hastaların yola devam etmesi sakıncalıdır. Bunun sebebi de devam ettiği takdirde hem kendi hayatını riske atar hem trafikteki olan diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atar. Göğüs ağrısı hisseden hastalarımız, mutlaka sağa çekerek istirahat etmeli. Bu istirahatte de eğer gerçekten daha önce sabıkalı hastamızsa, yani baypası varsa veya stent takılmışsa, yanında dil altı varsa mutlaka dil altını kullanmalıdır"