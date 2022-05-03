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Son dakika haberi | Yalova'da kanala devrilen otomobilde yaralanan çocuk hayatını kaybetti

AA - Güven Kaya - Güncel
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Son dakika haberi | Yalova'da kanala devrilen otomobilde yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Yalova'nın Altınova ilçesinde kaza yapan otomobilde yaralanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yalova'nın Altınova ilçesinde kaza yapan otomobilde yaralanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Subaşı beldesinde, seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yol kenarındaki kanala devrildi.

Kazada araçta bulunan 4 yaşındaki Hasan Karataş ve kimliği öğrenilemeyen teyzesi yaralandı.

Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı öldü.

Altınova Merkez Camisi'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılınan çocuğun cenazesi toprağa verildi.

AA / Güven Kaya - Güncel

Otomobil, Subaşı, Yalova, Kaza, Güncel, Haberler

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