Tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı; dehşet anları kask kamerasında Güncel Haberler Ümraniye'de minibüs sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı. Yanındaki annesi oğlunu engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bıçaklı saldırı kask kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul'da minibüs sürücüsü Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı. 7 DEFA BIÇAKLADI Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. SERBEST BIRAKILDI Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı; dehşet anları kask kamerasında - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.