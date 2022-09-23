Tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı; dehşet anları kask kamerasında
Güncel Haberler
Ümraniye'de minibüs sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı. Yanındaki annesi oğlunu engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bıçaklı saldırı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da minibüs sürücüsü Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı.
7 DEFA BIÇAKLADI
Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.