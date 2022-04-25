Son dakika haberi... Trablus'ta mayın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde mayın patlaması sonucu Afrika kökenli bir sivil yaralandı.

Libya Sağlık Bakanlığı Enformasyon Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre patlamaya, Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'a yönelik saldırılarından kalan bir mayın sebep oldu.

Mayınların sivillerin hayatını tehlikeye attığını vurgulayan Enformasyon Dairesi, "Çatışma döneminden kalan mayınların haritalandırılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladıkları ortaya çıkmıştı.