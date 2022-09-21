Son dakika haberi: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 3,53 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 103 fişek ele geçirdi.
Araçtaki 2 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel