Son dakika haberi! Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsünü AFAD ve itfaiye kurtardı - Haberler

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Son dakika haberi! Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsünü AFAD ve itfaiye kurtardı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberi! Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsünü AFAD ve itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TOKAT (AA) - Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yusuf Destebaşı idaresinde plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Doğancıbağları Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, AFAD ve Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan Destebaşı, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tragger, İtfaiye, Tokat, AFAD, Güncel, Haberler

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