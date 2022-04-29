Son dakika haberi... Tokat'ta jandarma ekibi kaybolan küçükbaş hayvanları dronla buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Tokat'ta jandarma ekibi kaybolan küçükbaş hayvanları dronla buldu

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Tokat'ta jandarma ekibi kaybolan küçükbaş hayvanları dronla buldu

Son dakika haberler: Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan 42 küçükbaş hayvanı, jandarma ekibi dron yardımıyla buldu.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan 42 küçükbaş hayvanı, jandarma ekibi dron yardımıyla buldu.

Çamdibi köyünde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan bir kişiye ait 42 küçükbaş hayvan, ormanlık alanda kayboldu.

Jandarma ekipleri dronla çevrede yaptığı taramada, hayvanların köye 6 kilometre uzaktaki Yaylalı köyü ormanlık alanında bulunduğunu tespit etti.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Jandarma, Erbaa, Tokat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title