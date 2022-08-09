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Son dakika haberi... Tokat'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

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Son dakika haberi... Tokat'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Bir son dakika haberine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

M.O.Ö'nün kullandığı 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç D-100 kara yolu sanayi sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Pancarcı'ya çarptı.

Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Pancarcı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tragger Erbaa Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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