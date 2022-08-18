Son dakika haberi | Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler
Gelen son dakika haberine göre Hartum'da düzenlenen protesto gösterisinden detaylar Göstericilerin lastik yakması ve yolu kapatması Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, yönetimin sivillere devredilmesi yönünde sloganlar atarak askeri yönetimi protesto etti.
Hartum'da düzenlenen protesto gösterisinden detaylar
Göstericilerin lastik yakması ve yolu kapatması
Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, yönetimin sivillere devredilmesi yönünde sloganlar atarak askeri yönetimi protesto etti.
Kaynak: AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel