Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler

Gelen son dakika haberine göre Hartum'da düzenlenen protesto gösterisinden detaylar Göstericilerin lastik yakması ve yolu kapatması Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, yönetimin sivillere devredilmesi yönünde sloganlar atarak askeri yönetimi protesto etti.

Hartum'da düzenlenen protesto gösterisinden detaylar

Göstericilerin lastik yakması ve yolu kapatması

Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, yönetimin sivillere devredilmesi yönünde sloganlar atarak askeri yönetimi protesto etti.

Kaynak: AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel

Hartum Sudan Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title