Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Sokak ortasında öldüresiye dövdü, o anları sosyal medyasında paylaştı

Güncel Haberler

Son dakika haberi: Sokak ortasında öldüresiye dövdü, o anları sosyal medyasında paylaştı

Son dakika haberleri: Sakarya'da iddiaya göre bıçaklanan arkadaşının intikamını almak isteyen şahıs, sokak ortasında öldüresiye dayak attığı kişiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sakarya'da iddiaya göre bıçaklanan arkadaşının intikamını almak isteyen şahıs, sokak ortasında öldüresiye dayak attığı kişiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İddiaya göre sokak ortasındaki dayak olayı, geçtiğimiz günlerde Serdivan ilçesinde yaşanan kavgada K.A. isimli gencin bıçakla yaralanması sonrasında yaşandı. G.Ö. isimli şahıs, arkadaşı K.A.'yı bıçakladığını iddia ettiği bir kişiyi sokak ortasında öldüresiye döverek hastanelik etti. G.Ö. isimli şahıs o anları sosyal medya hesabında da paylaştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; şahsın, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi öldüresiye darp ettiği esnada, küfür ve hakaretler ettiği anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

(Murat Hazer - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title