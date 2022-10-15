Son dakika haberi! Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Dr. Sadık Ahmet Caddesi Gazeteci Burak Erdoğmuş kavşağında O.A'nın (20) kullandığı 07 GS 128 plakalı otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan B.İ. (19) yaralandı. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaynak: AA / Güncel Şarkışla Sivas Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.