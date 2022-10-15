Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi! Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Dr. Sadık Ahmet Caddesi Gazeteci Burak Erdoğmuş kavşağında O.A'nın (20) kullandığı 07 GS 128 plakalı otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan B.İ. (19) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Şarkışla Sivas Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title