Sivas'ta bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü - Haberler

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Sivas'ta bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y. (24), Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü O.T. (58), M.T. (20) ve K.P'ye (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.

3 KİŞİ DE OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri O.T, M.T. ve K.P'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Şüpheli A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Yıldızeli Jandarma Sivas Güncel Haberler

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