Sivas'ta bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y. (24), Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü O.T. (58), M.T. (20) ve K.P'ye (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti. 3 KİŞİ DE OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri O.T, M.T. ve K.P'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Şüpheli A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. AA / Halife Yalçınkaya - Güncel Yıldızeli Jandarma Sivas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sivas'ta bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.