Son dakika haberi... Sivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2 trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2 trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Mehmet Can Aksoy (34) yönetimindeki 38 UN 676 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Gürçayır beldesi yakınlarında tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile Gökhan Taşdemir (38) yaralandı. Diğer kazada Cemil Demirhan idaresindeki 58 ACE 366 plakalı kamyonetin Gümüştepe köyü girişinde Hasan Subaşı'nın (19) kullandığı plakasız motosikletle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan durumu ağır olan Subaşı, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş Can Aksoy Şarkışla Kayseri Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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