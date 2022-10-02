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Seyir halindeki otobüsün şoförü ayağa kalkıp halay çekti! Tepki çeken anlar kamerada

Güncel Haberler

İstanbul-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkıp dans etti. Otobüsteki diğer yolcular şoförün direksiyondaki dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul- Ağrı arasında sefer yapan bir otobüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkarak dans etti. Araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden eliyle tempo tutarak eşlik eden şoför, daha sonra ayağa kalktı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Direksiyonu bir eliyle tutan şoför, otobüs hızla giderken dansını sürdürdü. Dehşete düşüren o anlar görüntüyü kaydeden kişinin sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Seyir halindeki otobüsün şoförü ayağa kalkıp halay çekti! Tepki çeken anlar kamerada

TEHLİKELİ ANLAR YAŞANDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, direksiyondaki otobüs şoförünün, araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden tempo tutarak eşlik ettiği, bazı yolcuların ısrarı üzerine kalkıp dans etmeye başladığı görüldü. Bir eli direksiyonu tutan otobüs şoförü, kendisi, yolcular ve trafikteki insanlar için tehlike oluşturan dansa bir süre devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Ağrı Güncel Haberler

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