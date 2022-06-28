Görüntü Kastamonu'dan! Sular, önüne kattığı bina ve camiyi böyle götürdü - Haberler

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Görüntü Kastamonu'dan! Sular, önüne kattığı bina ve camiyi böyle götürdü

İhlas Haber Ajansı - Çağlar Karaset - Güncel
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Batı Karadeniz'de etkili olan sel, birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu'da sel nedeniyle bir ev ve caminin yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kastamonu'da sağanak sonrası etkili olan sel, birçok ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sel sularının evleri yıkma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

EV YIKILDI

Azdavay ilçesine bağlı Derelitekke köyünde bir evin yıkılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde dere yatağındaki evin sel sularına kapılarak yıkıldığı görüldü. Evde sel sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

CAMİ SELE KAPILDI

İnebolu ilçesi Çaykıyı köyünde de bir cami sel sularına kapılarak yıkıldı. Caminin yıkılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Çağlar Karaset - Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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