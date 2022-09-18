Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit 1, yaralı (2)

Şanlıurfa gelişmesine göre ŞEHİT AYBERK MEMLEKETİNE UĞURLANDIŞanlıurfa'nın Suruç ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na yapılan saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Ayberk'in cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak GAP Havaalanı'na getirildi.

ŞEHİT AYBERK MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na yapılan saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Ayberk'in cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Gap Havaalanı'na getirildi. Burada yapılan törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ilçe Belediye Başkanları, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Eminiyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, anne Meryem, baba İlhak Ayberk, askeri erkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan dua etti. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından askeri helikoptere taşındı. Şehidin naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,