Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Şanlıurfa-Birecik Otoyolu'nun 50'nci kilometresinde plakası tespit edilemeyen tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Samet Kula, Birecik Devlet Hastanesi'ne, M.A.Ç. ise Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Samet Kula, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Samet Kula ve M.A.Ç'nin Siirt'te görevli askeri personel olduğu ve izinli olarak memleketlerine gittiği öğrenildi. AA / Salih Darıcı - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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