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PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist yakalandı

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PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan Suriye uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı.

PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan Suriye uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında örgütün kırsal kadrosunda faaliyet yürüttüğü belirlenen ve örgütsel fotoğrafları ele geçirilen Suriye uyruklu S.J'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla adresi belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen S.J, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Suriye PKK Güncel Haberler

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