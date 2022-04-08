Son dakika haberi | Pakistan'da muhalefet partilerinden Anayasa Mahkemesi'nin kararına destek gösterisi
AA - Hasnain Ali - Güncel
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Son dakika haberleri: Pakistan'da muhalefet partileri Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylamasının önünü açması sebebiyle Peşaver'de gösteri düzenledi.
Pakistan'da muhalefet partileri Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylamasının önünü açması sebebiyle Peşaver'de gösteri düzenledi. İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) destekçileri, mahkemenin aldığı kararı kutlarken, hükümet karşıtı sloganlar attı.